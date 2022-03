Olivier Giroud, il match-winner di Napoli-Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita:



"Questi punti valgono tanto, era una partita contro una rivale per lo scudetto. Non era decisivo, ma certo molto importante. Abbiamo iniziato con tanta energia e motivazione nel giocare il nostro calcio, e siamo rimasti concentrati fino alla fine. Abbiamo meritato. Provo a fare il mio lavoro quando sono in area, al posto giusto nel momento giusto. Potevamo giocare meglio in contropiede, specialmente nell'ultimo passaggio. Ma siamo stati bravi in difesa, abbiamo lavorato tanto e ci siamo aiutati".



SCUDETTO - "Siamo qua, siamo tre squadre in tre punti, non voglio parlare già di scudetto ma spero di vincere qualcosa, tra quello e la Coppa Italia. Ibra? Non pensiamo a chi va in campo, il mio compito è anche essere un fratello maggiore per i giovani. Abbiamo tanta qualità, ma qualche volta dovremmo parlare un po' di più".



INFORTUNIO - "Ho sentito una distorsione nel secondo tempo, nel primo si è aperta e ora sento un po' di fastidio".