Niente da fare per Olivier Giroud, non riesce il recupero per la sfida con il Venezia. Il centravanti francese non si è ancora ripreso dalla lombalgia accusata dopo la partita di Champions con il Liverpool: oggi ha lasciato Milanello mentre l'allenamento della squadra era ancora in corso e dunque, salvo improbabili colpi di scena, non sarà a disposizione per il turno infrasettimanale a San Siro.



SCELTE CONTATE - Rammarico per Stefano Pioli che si ritrova ancora una volta con la coperta corta in attacco: oltre a un Ante Rebic in grande spolvero in questo avvio di stagione, e che oggi compie 28 anni, il tecnico contro il Venezia potrà contare su Pietro Pellegri, a disposizione e ancora a caccia del debutto in rossonero.