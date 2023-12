Una delle poche note liete della serata di ieri a Bergamo del Milan è ancora una volta Olivier Giroud, il 37enne francese che ha trovato ancora il gol, il nono stagionale considerando tutte le competizioni. L'attaccante transalpino, come riporta Opta, è il calciatore più anziano ad aver partecipato ad almeno dieci gol (per tre stagioni consecutive) nei cinque maggiori campionati europei negli ultimi tre anni, ovvero dal suo arrivo in rossonero.