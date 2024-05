Milan, Giroud racconta il rapporto con Camarda

3 ore fa



Nel corso dell’intervista a MilanTv Olivier Giroud racconta anche il rapporto con i ragazzi più giovani: "Mi sento un padre, una famiglia, come fratelli. Siamo uniti qualsiasi cosa accada. I giovani ora mi prendono un po' in giro, ma nella mia testa sono giovane. Ogni volta che hanno bisogno di me sono sempre qua. Ho visto un'intervista di Simic che parlava dell'esperienza di allenarsi con la prima squadra, questo è lo spirito che un giovane al Milan deve avere. Penso che il club forma buoni giocatori e buoni ragazzi".