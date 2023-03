"Pour moi, tu es le meilleur joueur du monde. Je ne te l'ai jamais dit, mais à travers toi, j'ai fait la carrière que je n'ai jamais réussi à faire"



Quand Olivier Giroud découvre le message plein d'émotions de son frère (@BarniaudSeb) pic.twitter.com/c84Pj4x33a — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 12, 2023

"Per me sei il miglior giocatore del mondo". Un messaggio semplice ma carico di emozioni quello che il fratello maggiore diha mandato al centravanti del, ospite dell'emittente francese Téléfoot: "Non te l'ho mai detto, ma attraverso te ho fatto la carriera che non sono mai riuscito a fare. Grazie dal profondo del cuore".