Il Milan non va oltre lo 0-0 contro il Newcastle nell'esordio in Champions League, al termine del match Olivier Giroud commenta a Sky Sport: "Abbiamo avuto tante occasioni di fare gol, l'efficacia è molto importante a questi livelli. Abbiamo dato tutto, ma è mancata la finalizzazione. Volevamo vincere per i nostri tifosi dopo il derby. E' mancata un po' di fortuna".



TONALI - "Gli voglio bene, lui lo sa".



COME SI CANCELLA DALLA TESTA IL DERBY? - "Hai bisogno di guardare le cose per migliorarsi, abbiamo bisogno di pensare alla prossima partita ed il calcio è così. A volte è meglio dimenticare, stasera abbiamo fatto una buona partita ed è mancato solo il gol".