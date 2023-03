Per il Milan ha detto no a una ricca offerta dalla Premier League. Olivier Giroud in rossonero si sente a casa e non ha nessuna intenzione di cambiarla. L’offerta da circa 4 milioni (bonus compresi) presentategli ieri pomeriggio da Paolo Maldini lo ha soddisfatto appieno tanto che la firma sul rinnovo annuale è prevista per la prossima settimana.