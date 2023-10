Olivier Giroud ha parlato a Milan Tv dopo il pareggio contro il Napoli: "Sono frustrato e arrabbiato per questo risultato: avevamo la partita in mano; nel primo tempo potevamo fare quattro gol, nell'intervallo ci siamo detti di essere pronti nel secondo tempo perché loro avrebbero fatto un'altra partita, ma alla fine... Siamo frustrati".



COSA E' SUCCESSO DOPO IL PRIMO GOL DEL NAPOLI - "Dopo il primo gol loro hanno preso e fiducia e noi non sapevamo se dovevamo continuare ad attaccare o a difendere. Sono deluso".



E ORA? - "Parliamo di scudetto, volevamo reagire, siamo competitivi, dovevamo prendere i tre punti. Sarà perché sono deluso, io sono deluso stasera. Ci alleniamo per vincere le partite. Abbiamo creato occasioni e segnate, ma dobbiamo essere ancora più esigenti con noi stessi. Peccato. Dovevamo vincere".



DAZN

A Dazn, poi, Giroud ha aggiunto: "Mi sento molto deluso per la squadra, perché abbiamo iniziato bene la partita e abbiamo creato tante occasioni. Potevamo e dovevamo fare quattro gol nel primo tempo. Il secondo tempo sapevamo che il Napoli voleva tornare in campo con più di energia e forza, sapevamo che la ripresa sarebbe stata difficile. Ci siamo detti che dovevamo fare attenzione, restare concentrati, non fare errori. Sono frustrato perché stasera abbiamo perso due punti".- "E' normale, sono un uomo, non un robot. Ho delle emozioni, quando esco così, pensavo che potevo ancora aiutare la squadra. Il mister ha fatto la sua scelta e ho rispetto per lui. Dopo cinque minuti sono tornato un po' più calmo. Non volevo uscire perché mi sentivo di continuare, ero frustrato. Sono così, competitivo, voglio sempre di più. Non siamo robot, ho delle emozioni".- "La cosa importante per un attaccante è fare gol. Oggi ho avuto due cross dei miei compagni, ho provato a essere nella zona giusta, sono felice per i due gol perché mancavano da un po', ma non sono soddisfatto al 100% perché sono un giocatore di squadra e voglio il meglio per la mia squadra".

PERCHE' MANCANO I GOL? - "Abbiamo creato tante occasioni, mancano un po' efficacia e fortuna in area. Dobbiamo puntare su questo obiettivo, mettere le partite in cassaforte perché stasera abbiamo fatto un grande primo tempo e fa male perché ho visto la vittoria dell'Inter e spero che questi due punti non ci creino rimpianti più avanti. Ci sono tante partite, non molliamo mai, c'è stata una buona reazione della squadra dopo le due sconfitte. Dobbiamo provare a fare meno errori e vincere".



SERVE UN VICE-GIROUD A GENNAIO? - "Chi l'ha detto? Io penso che l'abbiamo già il vice-Giroud, non servono 5-6 attaccanti. Abbiamo una buona squadra di qualità, abbiamo creato ancora una volta tante occasioni con un bel gioco offensivo e divertente per gli spettatori. Sappiamo le nostre qualità, dobbiamo puntare a continuare così, basta più efficacia, più ferocia davanti alla porta".