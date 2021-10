L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato a Dazn nei minuti antecedenti alla sfida con l'Hellas Verona: "Sono quasi al 100%. Sono molto felice di essere di nuovo con la squadra, ho aspettato questo momento e voglio fare bene per aiutare la squadra a vincere. È una partita importante, perché come ci ha detto il mister possiamo fare il record del Milan per il miglior avvio di campionato. Sono molto motivato per fare una grande partita stasera con una grande energia ed entusiasmo".