Olivier Giroud, a segno nella vittoria del Milan sul Psg, ha parlato a Sky:



"Volevamo una reazione, non abbiamo gestito bene le ultime partite e questa era la serata perfetta. Abbiamo creato delle occasioni, finalizzato bene, a questo livello l'efficacia fa la differenza. Penso che abbiamo rispettato anche l'impostazione data dall'allenatore in questi giorni. Volevamo dare tutto per i nostri tifosi che hanno cantato dall'inizio alla fine, mi piace vedere la mia squadra così, sono molto orgoglioso. Ora dobbiamo continuare. Quando faccio questi gol e do la vittoria la mia squadra sono sempre felice, vivo emozioni pazzesche a 37 anni. E' il tipo di gol che mi piace fare, gran cross di Theo e ho battuto sullo stacco Skriniar che era arrivato corto"