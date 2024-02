Milan, Giroud: 'Stiamo bene, ma l'Inter fa meglio. Futuro? Penso a questa stagione'

Redazione CM

Il Milan affronta il Monza nel posticipo della 25esima giornata di Serie A e lo fa senza Olivier Giroud dal 1'. Stefano Pioli opta per un mini-turnover e rivoluziona 3/4 del reparto offensivo rispetto alla sfida di UEFA Europa League contro il Rennes: fuori il francese, Pulisic e Leao, dentro Jovic, Chukwueze e Okafor.



Prima della partita dell'U-Power Stadium di Monza, Giroud è intervenuto a DAZN e ha parlato del momento del Milan: "La verità è che stiamo bene, abbiamo vinto 7 partite su 9. Non si vede tanto che stiamo bene perché anche l’Inter fa bene, ma ci siamo e daremo tutto per stargli vicino fino ad aprile".



700 PARTITE CON I CLUB - Giovedì Giroud ha tagliato il traguardo delle 700 presenze in partite di club, quante partite si sente ancora con la maglia del Milan? Non lo sapevo, è un bel numero. Sono molto orgoglioso di questo. Mi sento bene anche se a volte fa bene riposare come stasera, ma sono pronto per entrare se il mister ha bisogno di me".



FUTURO - Il contratto di Giroud con il Milan scade al termine della stagione, ma il francese non pensa al futuro: "Non mi piace darmi obiettivi troppo lontani, quindi punto a finire questa stagione nel miglior modo possibile, vincere qualcosa e fare il meglio in campionato. È quello il mio obiettivo".