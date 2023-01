Il Milan sarà la prima squadra a riaprire il sipario della Serie A, domani alle 12.30 con la Salernitana.e la voglia di invertire la rotta in trasferta dopo un pareggio e una sconfitta nelle ultime due partite prima della sosta.- Alla vigilia della gara Stefano Pioli deve ancora sciogliere qualche dubbio, in particolare sulla trequarti. Insieme a Saelemaekers e Leao giocherà uno tra Brahim Diaz e De Ketelaere:; l'ultima gara da titolare l'ha giocata il 1° ottobre contro l'Empoli.- Davanti dovrebbe esserci l'intoccabile, che dopo un Mondiale da protagonista e sfumato all'ultimo è pronto a trascinare il Milan nella seconda parte di stagione.- Non è escluso che in futuro si possa vedere, magari da falso nove se i problemi fisici di Origi dovessero continuare. Charles cerca una svolta per riscattare una prima parte di stagione in ombra, a Salerno si gioca il posto con Brahim Diaz ma parte indietro; Pioli valuta e riflette. Si parte, è di nuovo Serie A.