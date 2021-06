Paolo, subito dopo aver ottenuto la qualificazione in, è stato chiaro: “. Giusto, giustissimo, perchée non può accontentarsi di partecipare. Il Milan deve giocare per vincere loe le, come dice la storia del club che l’ex capitano rossonero conosce molto bene, grazie ai racconti di papà Cesare e soprattutto grazie ai suoi tronfi in campo. Il bello, quindi, deve venire adesso e proprio perché il peggio è passato,, a cominciare dalla società, perché è importante pagare gli stipendi puntualmente senza chiedere riduzioni di ingaggio ai giocatori e ai tecnici, ma per vincere non basta.Per dimostrare, con i fatti e non soltanto con le parole, che la qualificazione in Champions è davvero un punto di partenza e non di arrivo, bisogna rinforzare la squadra con un ulteriore sforzo economico. Perso, che era l’unico vero campione con un lungo futuro,e il tempo dirà se è stata una mossa giusta oppure no. Tappato questo buco rimangono però altri interrogativi, primo tra tutti il grosso problema del centravanti. Al di là dell’età di, non si può pensare di risolverlo acquistando il trentaquattrenne francese, riserva delneocampione d’Europa. Se davvero si vuole costruire una squadra che duri nel tempo, sarebbe meglio puntare a, esploso quest’anno nella Fiorentina, o in ogni caso a un attaccante di pari valore. I giovani, se non sono già affermati come, rimangono eterne promesse come, dal rendimento troppo alterno per fornire garanzie assolute.Il segreto è sempre l’equilibrio, in campo a livello tattico e fuori nella costruzione della squadra, perché è sbagliato passare da un eccesso all’altro,. Ecco perché il nuovo Milan da Champions, ma anche da campionato, va ritoccato in tutti i reparti. Giusto riscattare, in attesa di un altro difensore centrale di scorta, severrà ceduto, possibilmente con l’aggiunta di laterale a sinistra come alternativa a. Ma soprattutto bisogna pensare al centrocampo, perchéin gennaio saranno impegnati in coppa d’Africa e soprattutto perchénon sarà confermato.. E qui sorge spontanea la domanda:L’ingresso in Champions vale 50 milioni e un altro cosiddetto “tesoretto” si potrebbe ricavare dalle cessioni a titolo definitivo, oppure in prestito, dei vari. E poi oggi con le varie formule dei prestiti, con o sena diritto di riscatto, ci sono molte più strade di un tempo per ottenere giocatori apparentemente irraggiungibili. Ecco perché il Milan non può e non deve sbagliare le prossime mosse e il discorso vale per tutti. Per il fondoche al terzo anno deve dimostrare di avere anche ambizioni sportive e per i dirigentiche devono scegliere giocatori da Milan, facendo capire ache vale la pena fare qualche sacrificio in più. Anche perché sarebbe un peccato non approfittare del ridimensionamento tecnico dell’e delle difficoltà mostrate dallanell’ultimo campionato in cui il Milan non a caso l’ha battuta 3-0 sul suo campo. E quindi se davvero la qualificazione in Champions è un punto di partenza e non di arrivo, occorre passare dalle parole ai fatti.