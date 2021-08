Ilè sempre più vicino a chiudere con ill'acquisto che di fatto sarà un ritorno in rossonero, di Tiemoué Bakayoko. Vi abbiamo raccontatoche in queste ore i dirigentierano al lavoro per limare e definire tutti i dettagli dell'operazioni con ile in questo senso, ora,- Il Milan ha già in mano da diversi giorni l’accordo con il giocatore arrivato dopo l’incontro con gli agenti della First Busiello e Branca, che collaborano con l’agenzia Niagara. Con il Chelsea c’è l’intesa sulla formula, un prestito oneroso con diritto di riscatto e si stanno delineando i parametri economici dell'operazione. L'arrivo degli agenti a Casa Milan servirà per la fumata bianca definitiva. Bakayoko è sempre più vicino a rivedere rossonero