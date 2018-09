Un trittico di partite, contro Empoli, Sassuolo e Chievo, da non sbagliare per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League per il Milan di Gennaro Gattuso. Con le preoccupazioni tuttavia legate alle condizioni fisiche di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, che salteranno il match di stasera contro la formazione di Andreazzoli e i cui problemi andranno rivalutati nelle prossime ore, in vista dei prossimi impegni. Situazioni che potrebbero indurre il direttore dell'area tecnica Leonardo a rivedere i propri piani in vista della riapertura del mercato a gennaio.