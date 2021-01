Gli investimenti del fondo Elliott hanno reso il 12,7% nel 2020, facendo registrare una delle performance migliori nell’ultimo decennio, stando a una lettera indirizzata agli investitori svelata da Bloomberg.



IL RICAVO NEL 2020 - L’hedge fund con sede a New York ha riportato gli stessi rendimenti sia per i fondi internazionali che per quelli onshore, i quali hanno fatto segnare il loro anno migliore dal 2012 e dal 2016, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza.