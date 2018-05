C'era grande attesa per il servizio della trasmissione di Rai 3 "Report" sulla cessione del Milan dello scorso anno da parte della Fininvest di Silvio Berlusconi al misterioso uomo d'affari cinese Yonghong Li, sostenuto dal fondo anglo-americano Elliott, che ha prestato oltre 300 milioni di euro per finanziare l'intera operazione. Nel servizio di Report, realizzato dai colleghi Luca Chiaca e Alessia Marzi, non andato in onda a causa di una scelta diversa di palinsensto che ha previsto invece il programma "Carta Bianca" per approfondire i temi della attuale crisi di governo, vengono evidenziati sospetti collegamenti tra alcune società con sede in noti paradisi fiscali che hanno finanziato mr Li e alcuni personaggi con trascorsi nella galassia berlusconiana.



Vi proponiamo comunque il video dell'anticipazione del servizio, pubblicato sul sito de La Repubblica.