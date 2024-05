Milan, gli ultimi giorni di Caldara

La fortuna non è stata mai vicina nella sua esperienza al Milan, troppi infortuni ne hanno minato la crescita nel momento più importante e delicato della carriera. Mattia Caldara aveva impressionato nei primi passi all’Atalanta poi, però, non si è mai confermato. E ora saranno gli ultimi giorni da giocatore del Milan perché il contratto in scadenza a luglio non verrà rinnovato.