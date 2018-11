Era arrivato al Milan circondato da grande entusiasmo, accompagnato dalle parole di stima di un certo Cristiano Ronaldo. Nel suo anno in rossonero, però, André Silva ha deluso le aspettative di tifosi e club, portando così alla scelta del prestito al Siviglia per la stagione 2018/19. In Andalusia l'attaccante portoghese ha dimostrato subito di aver ritrovato quella fiducia che a Milano gli era mancata, mettendo a segno una tripletta nel giorno del suo esordio in Liga, contro il Rayo Vallecano.



DI CORSA VERSO IL RISCATTO - A quelle tre reti ne vanno aggiunte due contro il Real Madrid e altre due realizzate contro Levante ed Eibar, che portano a sette gol in 12 partite il bottino del classe '95. Numeri importanti, ma c'è di più: a Siviglia André Silva è diventato anche un idolo della tifoseria e un punto di riferimento per il club che, come appreso da Calciomercato.com durante il WyScout Forum in corso di svolgimento alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, sta già pensando al riscatto dell'attaccante. Gli accordi presi la scorsa estate col Milan prevedono un diritto fissato a 38 milioni di euro. Una cifra importante, che però non spaventa il club andaluso. Il buon inizio di stagione è una garanzia per la società del presidente Castro, già al lavoro per confermare il suo numero 12.