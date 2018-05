Gustavo Gomez ha le valigie pronte, nel giro di poco tempo si concretizzerà il suo addio al Milan. Il difensore paraguiano ha totalizzato la miseria di 10 minuti in campionato, vivendo una stagione da separato in casa. Martedì scorso il suo agente Augusto Paraja è stato a Milano per presentare la nuova offerta del Boca Juniors, dopo i tentativi andati a vuoto nel mercato di gennaio.



OFFERTA DA 6 MILIONI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il club argentino ha messo sul piatto sei milioni di dollari per l'intero cartellino dell'ex Lanus. Il Milan ha chiesto un paio di giorni per riflettere, ma pare orientato a dire di sì. Parti più vicine quindi, il nero su bianco potrebbe arrivare già in questa settimana. Sullo sfondo rimane il Betis Siviglia che è alla ricerca di un difensore centrale e ha inserito Gomez nella lista dei candidati.