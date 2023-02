Non c'è pace per Mike Maignan. Il portiere francese, out dalla sfida di Nations League tra Francia e Austria del 22 settembre scorso, sta lavorando per recuperare dal problema al polpaccio, ma ancora non è pronto. Come riporta La Gazzetta dello Sport la strada per uscire dal tunnel è ancora lunga: era previsto che l'ex Lille rivedesse la luce a metà febbraio, esattamente i riflettori di San Siro per Milan-Tottenham del 14, ma non sarà così. Occorre altro tempo per perfezionare il recupero, più probabile che si riveda a fine mese, massimo all’inizio di marzo. Nel mirino ha messo Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi, in programma a Londra il prossimo 8 marzo.



LUNGA ASSENZA - Di fatto Maignan in questa stagione non c'è mai stato. Ad oggi ha saltato 14 partite di campionato, che rischiano di diventare 17-18, praticamente un girone intero. In Champions League ha visto dalla tribuna o alla tv quattro match su sei, con ogni probabilità diventeranno cinque all’inizio della prossima settimana. Considerando anche la Coppa Italia contro il Torino e la Supercoppa contro l'Inter, Maignan non è stato impiegato in 20 partite. E purtroppo per il Milan non è finita qui.