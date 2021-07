Il Milan rischia di perdere un altro giocatore a parametro zero. Questa volta non si tratta di uno dei big della squadra, ma di una giovane promessa come Alessandro Citi, difensore classe 2003 e capitano della squadra Under 18 rossonera. Secondo quanto riporta MilanNews, il giocatore non rinnoverà con il club e si sta guardando intorno per trovare una nuova squadra. Sul centrale è forte l’interesse della Roma.