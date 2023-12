Di seguito il resoconto del 2023 delfuori dal campo: ad un rendimento che non soddisfa pienamente il numero uno rossonero Cardinale per sua stessa ammissione, anche per via dell'emergenza infortuni, fa fronte una crescita generalizzata a livello di brand.Nell’anno solare 2023, il Milan ha accolto a San Siro quasi 2 milioni di spettatori, un dato in crescita rispetto al 2022 che ha visto 1.4 milioni di tifosi affollare gli spalti dello stadio rossonero (ma con prima parte dell’anno a capienza ridotta) Contro il Sassuolo un altro sold out.Nell’anno 2023, siamo cresciuti nelle demografiche chiave (donne, under 20, internazionali) In dettaglio, la presenza femminile tra gli spettatori è salita al 21% del totale, segnando un incremento di 3 punti percentuali rispetto al 2022. Gli spettatori under 20 costituiscono il 19% (+3 p.p. vs 2022) Notevole è l’incremento degli spettatori internazionali, che sono passati dal 14% al 27%. Tra i paesi che hanno contribuito maggiormente a questa crescita, spiccano Francia, Germania, UK e USANell’anno solare 2023, attraverso Club 1899, AC Milan ha ampliato il ventaglio delle proposte disponibili per i tifosi rossoneri con la creazione di nuove esperienze, tra cui Tram Experience, Corner lounge e Crazy Pizza: esperienze sempre più uniche, create ad hoc per gli ospiti e un ventaglio di proposte che possa far vivere momenti sempre più Premium ed esclusiviAnche a in occasione di Milan-Sassuolo, ultima partita casalinga del 2023 in programma sabato 30 dicembre alle ore 18, il club rossonero è pronto a rifarsi il look in due delle numerose sale hospitality di San Siro. Infatti, nel pre e nel post partita, l’Executive Lounge e la Sponsor Lounge – entrambe nel settore arancio – accoglieranno i numerosi ospiti con DJ Set, allestimenti e luci che renderanno l’atmosfera magica e coinvolgente, per salutare il 2023 insieme alla famiglia rossonera e darsi appuntamento al nuovo anno.Nel corso del 2023 (fino ad oggi) AC Milan ha:-Raggiunto il primo posto tra i club di Serie A per engagement generato su Instagram con più di 300M di interazioni·Generato circa 2,5B di video views su tutte le nostre piattaforme·Lanciato due nuovi account social, l’account Instagram delle Women e il profilo @acmilan su Threads· Aggiunto 10M di nuovi follower su tutte le piattaforme social (+16% di crescita percentuale rispetto al 2022)·Sui social sono triplicate le video views provenienti dagli utenti US rispetto al 2022·Il sito ha registrato un +298% di utenti provenienti dagli US rispetto al 2022·Sull’app AC Milan sono raddoppiate i nuovi download provenienti dagli US rispetto al 2022