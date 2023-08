, ma non credo che questo sia un pensiero solo della tifoseria. Da Gerry Cardinale alla dirigenza tutta esiste la consapevolezza di aver costruito la squadra che Pioli voleva, di aver acquistato i calciatori che desiderava, di aver dimostrato come la cessione di Tonali sia stata fatta per potenziare la rosa e renderla più competitiva.Da quanto visto nelle prime due partite, pur evitando espliciti riferimenti, l’allenatore non si è tirato indietro: ha vinto entrambe le volte, ha mostrato qualità di gioco e di iniziativa, ha fatto integrare i nuovi con il blocco storico.E non esiste differenza se l’Inter, attraverso Marotta e Inzaghi, l’ha dichiarato pubblicamente, mentre Cardinale l’ha detto un po’ genericamente.Di queste tre una sola vincerà, ma già ipotizzare che quest’anno ci sarà un confronto più serrato, rispetto al monologo della passata stagione, è una consolazione per gli amanti del calcio e gli estimatori della nostra serie A.