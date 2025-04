Milan, grinta Maignan: titolare contro l'Atalanta. Conceicao ha un'idea precisa su Gimenez

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

è sempre l'ultimo a gettare la spugna in una stagione così complicata. Il portiere francese, da capitano della squadra, vuole essere da esempio anche per i compagni con la consapevolezza che anche i piccoli gesti possono fare la differenza.e sarà proprio lui a difendere i pali del Milan domani sera a San Siro.. Venerdì 11 aprile l'infortunio serio nello scontro di gioco con il compagno di squadra Alex Jimenez co conseguente trauma cranico in Udinese-Milan. Una notte passata in osservazione a Udine prima del ritorno a Milano. La Tac svolta martedì 15 aprile però ha scongiurato altri problemi per il portiere del Milan, che sta bene. Il trauma cranico subito a Udine non ha avuto nessuna conseguenza. Da lì allenamenti personalizzati fino a ieri quando è tornato ad allenarsi in gruppo.L'attaccante messicano non è al meglio, ma stringe i denti e si mette a disposizione di Sergio Conceicao almeno per uno spezzone di partita.. Un goal all'Inter rappresenterebbe quella iniezione di fiducia fondamentale per mettersi tutto alle spalle.