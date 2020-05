L’Eintracht Francoforte perde alla ripresa del campionato, ma a sorridere è André Silva. L’ex Milan ha segnato il gol della bandiera per la sua squadra nel match perso 3-1 contro il Gladbach. Sono così 5 le reti in 16 presenze in Bundesliga. Complessivamente ha segnato 9 gol e messo a referto 4 assist in 27 partite.