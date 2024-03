Milan, guarda che Dest! Segna, brilla e ora se lo contendono sul mercato

Quella di Sergino Dest al Milan è stata un'esperienza da dimenticare. Il terzino non è riuscito a mettersi in mostra ma in Olanda il giocatore è tornato quello di un tempo. Lo statunitense è un perno di quel PSV che sta dominando l'Eredivisie, e, nell'ultima uscita contro il Go Ahead Eagles, Dest ha anche segnato e portato altri tre punti in cascina per i suoi.



FUTURO - L'americano sta facendo così bene che gli olandesi vorrebbero tenerlo ed evitare che torni al Barcellona, club proprietario del suo cartellino. Secondo Eindhovens Dagblat, il PSV vorrebbe comprarlo dopo questa stagione in prestito e avvicinarsi alla richiesta di 10 milioni di euro degli spagnoli. Resta la grana ingaggio. L'ex Milan Dest guadagna 3,8 milioni di euro, cifra al cui pagamento ad oggi partecipa anche il Barcellona e che gli olandesi, dovessero comprare l'esterno, vorrebbero abbassare.