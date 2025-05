Milan, Guardiola: "Walker? Nessuna chance che giochi il Mondiale per Club con il City". Le ultime sul futuro

pattuito lo scorso mercato invernale e dunque al termine della stagione il difensore inglese tornerà al club proprietario del suo cartellino. Non per restare, perché Pep Guardiola e il City hanno altri piani e il forte interesse per, terzino destro del Newcastle, è un forte segnale in questo senso.- Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Fulham, che chiuderà la Premier League del Manchester City, e ha risposto così a una domanda riguardante Walker: "", una replica secca e lapidaria. Per Walker dunque si tratterà di un ritorno solo di passaggio a Manchester, cercherà una nuova sistemazione lontano dall'Etihad.

- Walker ma non solo, Guardiola si è soffermato anche su altri temi, tra cui, che con la sua Norvegia affronterà l'Italia di Luciano Spalletti il prossimo 6 giugno a Oslo nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali: "Ogni partita che gioca, migliora. Domenica ci aiuterà a qualificarci per la Champions League della prossima stagione".Infine, il tecnico catalano ha dato il proprio sostegno a, escluso dalla squadra inglese dopo aver dichiarato di soffrire di affaticamento fisico e mentale, dovuto in parte a un problema alla caviglia: "Tutto ciò che vogliamo è aiutarlo, questa è la cosa più importante. Ha bisogno di riposo e questo accadrà dopo domenica. Passo dopo passo, tornerà dove vogliamo. Voglio solo aiutarlo. E' quello che vogliamo. Non mi interessa la sua prestazione in campo. Voglio che si senta bene e poi, il resto verrà da sé".