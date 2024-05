Milan, Guirassy balza in pole per l'attacco

29 minuti fa

L'incontro andato in scena qualche giorno fa fra la dirigenza del Milan e quella dello Stoccarda è stato estremamente positivo e sul tavolo delle trattative sono finiti diversi nomi. Il più importante è ovviamente quello di Sehrou Guirassy, centravanti guineano classe 1996.



30 gol in 30 partite in stagione e una clausola rescissoria da 17 milioni di euro lo hanno fatto balzare in cima alla lista degli obiettivi per l'attacco dei rossoneri che oltre all'addio di Giroud sta valutando il futuro di Luka Jovic.



Al club tedesco piacciono molto sia Jan Carlo Simic che Pierre Kalulu e, secondo il Corriere della Sera, una buona riuscita dell'affare beffando il Borussia Dortmund è più che probabile.