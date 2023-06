Piace, più di tutti. Ma prenderlo è difficile, perché la concorrenza è forte (ci sono soprattutto Ajax, Napoli, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain) e il costo della clausola, al momento fissata a 17,5 milioni di euro, potrebbe cambiare nei prossimi giorni. I, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2025. Secondo i media turchi è "un talento che nasce ogni cent'anni", un giocatore destinato a lasciare il segno e il gol meraviglioso al Galles, che l'ha fatto diventare a 18 anni e 114 giorni il più giovane nella storia della Turchia, è solo l'inizioche ha ereditato il ruolo di Maldini come responsabile della squadra mercato, e ora spinge per portarlo in rossonero.Un affare complicato, un colpo da Milan per quelli che sono i parametri, ovvero costo del cartellino, età, ingaggio e futura rivendibilità. Ma le insidie sono molte. La clausola attuale, come detto, è alla portata, per portare Guler sotto la Madonnina è necessario convincerlo che quello rossonero è il progetto giusto e. Come racconta la stampa turca nei giorni scorsi ha incontrato il presidente del Fenerbahçe Ali Koç per discutere del futuro del figlio, autore di 6 gol in 35 partite stagionali. Un summit durato 3 ore, che non ha portato a una svoltaGuler vuole partire, non è detto che lo faccia per il valore della clausola. Per riconoscenza verso il club che lo ha lanciato potrebbe rinnovare e permettere quindi al Fenerbahçe di incassare una cifra superiore ai 17,5 milioni. Ipotesi che non va scartata, ma al momento difficile. Perché un giocatore quasi a prezzo di saldo fa più gola. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo incontro, per arrivare una conclusione. Guler via è una possibilità concreta, come ha fatto intendere la mamma, Serap Güler, con un post sui social network: