Milan, Gullit: "Senza Champions è un disastro. Deve ritrovare il proprio dna"

Getty Images

"Niente Champions? Sarebbe un disastro. Il Milan è indietro e la rincorsa sarà dura, ma ce la può ancora fare". Non usa mezzi termini Ruud Gullit nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex rossonero, alla vigilia di Napoli-Milan, una partita che porta alla mente la partita-scudetto del 1988, ha analizzato le difficoltà della stagione rossonera.

DELUSIONE - "Questa stagione mi ricorda quella del Chelsea, un’altra squadra che in questo momento è un enigma. Non ho capito che calcio vogliano fare. Non ha trovato la direzione giusta: la rosa è forte, soprattutto dopo il mercato di gennaio. La Supercoppa sembrava aver risolto i problemi, ma non ha trasmesso una reale sicurezza al gruppo".

COME IL PSG - La ricetta per uscire da questa situazione, per Gullit, va presa dal PSG: "Ha smesso di comprare stelle e ha preso Luis Enrique, che ha una filosofia di gioco brillante, valorizzando il settore giovanile. Anche il Livepool ha sostituito Klopp con Slot che ha la stessa filosofia. Il Milan deve ritrovare il proprio dna. Il successo non si può comprare, ma va cercato con il lavoro e le scelte giuste".

CONTE O ALLEGRI? - "Non so quale sia la scelta giusta. Conta prendere un allenatore che si adatti all'identità, come l'Inter che ha Inzaghi che ha un sistema chiaro. Il Milan deve riscoprire il dna e trovare un indirizzo in dirigenza prima ancora di pensare all'allenatore".

REIJNDERS - "Le ultime stagioni sono state incredibili, ci sta esaltando. Lo conosco dai tempi delle giovanili all’Az Alkmaar. Sono molto orgoglioso dei progressi che ha fatto. È diventato un top a livello mondiale segnando tanti gol e giocando alla grande con continuità".

NAPOLI-MILAN - "Non ero mai stato a Napoli. Sabato, prima della partenza, ero perplesso perché noi giocatori e lo staff tecnico eravamo su un aereo, mentre su un altro più piccolo c’erano diversi addetti alla sicurezza e... il cibo. Occupammo tutto l’ultimo piano, blindato dalle nostre guardie del corpo e solo loro potevano avvicinarsi al cibo che veniva cucinato dai cuochi che erano partiti con noi. C’era la paura che qualcuno potesse mangiare qualcosa di non buono e poi non potesse giocare. Allo stadio ci hanno tirato qualsiasi oggetto. Maradona? Era un campione pazzesco. Fu eccezionale anche il pubblico che dopo quel successo ci applaudì. Indimenticabile. Un'altra impresa domenica? Spero finisca allo stesso modo, ma non sarà facile".

