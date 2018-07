Gustavo Gomez fa le valigie e lascia il Milan. Il centrale paraguaiano - secondo quanto appreso da calciomercato.com - ha già superato le visite mediche col Boca Juniors. Il club rossonero ha trovato nelle scorse ore l’accordo con gli Xeneizes per il passaggio del difensore paraguaiano sulla base di 6,5 milioni di euro, pagabili in tre rate, più il 20% sulla futura rivendita. Obiettivo plusvalenza raggiunto per il Milan, che aveva prelevato due estati fa il classe 1993 dal Lanus per 8 milioni più bonus. Il giocatore al Boca guadagnerà un milione di euro a stagione.