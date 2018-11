Il Palmeiras ha fatto la storia del calcio brasiliano vincendo il campionato per la decima volta con una giornata di anticipo. Una firma importante sul successo l'ha messa l'ex Milan Gustavo Gomez, arrivato la scorsa estate in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro. Il nazionale paraguaiano ha disputato 14 partite togliendosi anche la soddisfazione di trovare ben 2 reti.



ECCO QUANDO SCATTA IL RISCATTO - Secondo le verifiche fatte da calciomercato.com, non è ancora scattato l'obbligo di riscatto del giocatore da parte del Palmeiras. All'interno dell'accordo concluso con il Milan non c'erano vincoli legate ai traguardi raggiunti dal club brasiliano. Discorso rimandato a giugno: se Gomez avrà disputato il 51% delle partite allora nelle casse del Milan entreranno i restanti 4,5 milioni pattuiti, molto importanti in ottica Fair Play finanziario.