Ho molto apprezzatopubblicata sulla Gazzetta dello Sport. Solitamente i calciatori, sopratutto gli ex, tendono a fareMagari con la speranza di poter ottenere in futuro una collaborazione, un contrattino. Invece il bomber di Rescaldina o se preferite “Peter Pan” (giusto per citare due soprannomi d’epoca coniati dal cantore delle gesta rossonere per eccellenza) ha confermato di non avere peli sulla lingua e di dire le cose come stanno.Soprattutto di parlare “da milanista”.sul quale nessuno si sogna di muovere una critica e addiritturaspiegando in poche parole i motivi per cuiMi soffermo su un particolare delle parole di Marco Simone, cioè quandoRitiene cheOvviamente l’attaccante residente a Monaco ha notizie e informazioni dirette provenienti dagli ex compagni di trionfi, non parla per sentito dire e non scrive sotto dettatura.. E ci sorge spontanea una domanda:Non lo sappiamo perché non lo conosciamo e finora lo abbiamo visto. In questo contesto dunquePer ora ci poniamo la domanda, ovviamente la risposta potranno darla solo i primi mesi di lavoro come manager, in campo e fuori dal campo. Sospendiamo pertanto il giudizio.I giocatori più importanti partiranno e andranno rimpiazzati, quindi ci sarà bisogno di comprare e non poco. Sorrido quando leggo che in estateMa a proposito di bilanci e dirigenti, chiudo rilevando cheper avere una linea guida da seguire ed evitare che l’emorragia di introiti devasti lo sport più popolare in Italia e in Europa.La maggior parte dei milanisti si ricorda che esattamente 3 anni fa, dopo averlo contestato in tutti i modi, aveva salutato il suo addio come una liberazione?