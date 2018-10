I programmi della vigilia sono stati confermati. Quella con l'Olympiacos doveva essere una gara scorbutica e così è stata, i greci hanno imbrigliato il Milan per 60 minuti buoni andando anche in vantaggio. Il solito Diavolo vittima di qualche errore individuale come quello in marcatura di Zapata e meno brillante in attacco. Per fortuna Gattuso può contare sulla carta Patrick Cutrone, autore di una doppietta tra il 70 e il 79'



UNA SENTENZA - Nonostante sia solo un classe 1998, Cutrone ha già dimostrato di essere un attaccante di livello importante. Sempre più decisivo, i numeri sono tutti dalla sua parte e fanno strabuzzare gli occhi: 3 gol stagionali in 85' minuti giocati tra campionato ed Europa League. Reti che sono valsi punti pesanti contro la Roma e questa sera, con una vittoria che issa il Milan in vetta al giornea girone F. 'Ho sempre avuto questa fame e continuerò ad averla'- ha dichiarato Patrick a fine partita. La differenza è tutta racchiusa lì, nelle qualità indiscusse alle quali abbina una mentalità di chi ha ben chiaro il percorso da fare per diventare un campione.



PATRICK MERITA SPAZIO - L'ingresso del numero 63 ha dato peso e sostanza all'attacco rossonero. I movimenti ad attaccare sul primo palo hanno mandato in tilt l'attenta difesa dell'Olympiacos, merito anche a Gattuso ad aver letto lo sviluppo della gara in maniera magistrale. Con Calhanoglu dietro Cutrone e Higuain il Milan fa paura ed è più pericoloso, un segnale arrivato al tecnico rossonero che ha così commentato a Sky: 'Ieri abbiamo provato il 4-4-2, non sono soddisfatto al massimo a livello di non possesso'.Work in progress a Milanello ma con una certezza in più da questa esaltante vittoria in rimonta: Cutrone merita più spazio.