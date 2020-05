Alen Halilovic, centrocampista classe '96 del Milan in prestito all'Heerenveen, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Hina: "Sarei potuto tornare in Spagna, ma non volevo cambiare di nuovo club. Betis, Levante ed Espanyol mi hanno cercato, ma ho preferito lottare per un posto nell'Heerenveen e ci sono riuscito".