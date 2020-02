Il volto del Milan del futuro ha le fattezze di Harry Potter: non si tratta del maghetto protagonista dei libri di JK Rowling, ma del giovane Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 in questa stagione in prestito a Pordenone, in Serie B, dove sta disputando l'annata più importante della sua verde carriera. Finora ha totalizzato 5 gol e 3 assist, contribuendo in maniera massimale all'ottimo campionato dei Ramarri. Non male per il calciatore cresciuto nel settore giovanile rossonero, che è diventato un titolare inamovibile della squadra di Attilio Tesser, attualmente seconda in campionato nonostante sia neo-promossa.



SOGNO CASTROVILLI, IL MILAN PENSA AL RINNOVO - La mezzala sta mostrando ottime cose e dal club rossonero sperano che il suo percorso possa essere simile a quello di Castrovilli, anche lui maturato nella serie cadetta con la maglia della Cremonese prima di esplodere a Firenze. Il Pordenone vanta il diritto di riscatto sul cartellino del triestino, ma il Milan a sua volta ha un’opzione di contro-riscatto: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il club rossonero nelle prossime settimane gli proporrà il rinnovo di contratto fino al giugno 2024, per blindarlo e metterlo al riparo dalle avanches altrui, anche se dovrebbe tornare a Milano non prima di due stagioni, per formarsi ulteriormente in prestito.



HARRY POTTER E LA SPINTA DI GATTUSO - Reduce dall'ottima stagione in Serie C con la maglia della Ternana, è soprannominato "Harry Potter" per via di una battuta del compagno Lucas Chiaretti a inizio stagione, che vedendolo con gli occhiali lo ha subito paragonato al mago più noto del mondo, per via del volto da bravo ragazzo e la somiglianza con Daniel Radcliffe, attore che lo interpreta al cinema: più continuo del passato sotto porta, ha sempre avuto un'ammirazione particolare per Rino Gattuso, determinante per la sua carriera, visto che lo ha lanciato con grande continuità nella Primavera del Milan ai tempi in cui lo allenava. Ora il club rossonero lo segue con attenzione, per sperare di portare un po' di magia in mezzo al campo.



@AleDigio89