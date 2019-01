Ralph Hasenhuttl, manager del Southampton, parla del futuro di Manolo Gabbiadini, accostato al Milan negli ultimi giorni di mercato: "So che ci sono alcuni club interessati a lui. Il fatto è che abbiamo una rosa troppo numerosa e dobbiamo vendere dei giocatori. Lui è uno di quelli a cui altri club sono interessati e nelle prossime settimane o giorni potrebbe andare via. Per il mio tipo di calcio, per la mia filosofia, ho bisogno di più velocità, più qualità nella corsa e quindi avremo bisogno di nuovi calciatori".