Il secondo colpo del Milan è servito. In rossonero, dopo Rade Krunic, arriva Theo Hernandez, terzino mancino del Real Madrid, alla Real Sociedad nell'ultima stagione, per cui si è mosso in prima persona Paolo Maldini, con quel blitz a Ibiza di 8 giorni fa che ha dato una svolta all'affare



ECCO HERNANDEZ - Il terzino francese è appena atterrato all'aeroporto Linate di Milano, anche se è passato dal retro e non è stato possibile effettuare fotografie, dato che la società ha scelto misteriosamente di nasconderlo ai giornalisti presenti: nato a Marsiglia, fratello di Lucas, anche lui protagonista nel mercato con il trasferimento dall'Atletico Madrid al Bayern Monaco, ora è pronto a iniziare la sua nuova avventura. Il Milan ha trovato un accordo con il Real Madrid sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, col classe '97 che firma per i rossoneri un contratto quinquennale. Le visite mediche sono già in corso, la prima parte si sta tenendo già questa sera.