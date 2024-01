Milan, Hernandez: 'Non possiamo ascoltare ciò che dice la gente su Pioli. Jimenez? Piccolo Theo'

Il difensore del Milan Theo Hernandez ha parlato a Sky dopo la vittoria con l'Empoli:



"Abbiamo avuto un periodo difficile, ma quando vinci c'è solo da essere felice. Abbiamo lavorato bene, per questo abbiamo vinto. Il ruolo di centrale? Ho ancora 26 anni, non ho bisogno di allungare la carriera ma sono disponibile se serve alla squadra. Ora pensiamo a mercoledì. Pioli? Siamo stati sempre con lui, non possiamo ascoltare quello che dice la gente. Vediamo giorno per giorno, abbiamo un po' di rimpianti ma andiamo avanti. Jimenez? Mi piace, giovane, va forte. Piccolo Theo? Sì, piccolino".