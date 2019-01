Gonzalo Higuain al Chelsea? Il club londinese tentenna, nonostante il pressing di Sarri, che vuole l'attaccante del Milan in Premier con sé. Il Pipita, in rossonero, percepisce 9 milioni netti di ingaggio, troppi, secondo la dirigenza Blues, per un 31enne. Tra l'altro, il suo ingaggio sarebbe il quarto più ricco in Inghilterra. Più di lui, infatti, prendono solo Alexis Sanchez (10 milioni), Ozil (9,8), Pogba (9,2); mentre gente come De Bruyne, Hazard e Kane prende dagli 8 in giù. Per questo il Chelsea continua ad avere dubbi.