La stagione del Milan è iniziata ufficialmente da appena due partite, eppure è già evidente un problema che ai tifosi rossoneri era balzato subito agli occhi: con i soli Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone, più l'adattato Fabio Borini, la coperta in attacco è decisamente corta, visto e considerato che la squadra di Gattuso è impegnata in tre competizioni, Serie A, Europa League e Coppa Italia, e da domenica prossima giocherà ogni tre giorni.



L'INFORTUNIO DI CUTRONE, CAGLIARI A FORTE RISCHIO - La sfortuna ci ha subito messo lo "zampino", come si suol dire in questi casi: Cutrone si è infatti infortunato nel match amichevole di martedì pomeriggio dell'Italia Under 21 contro l'Albania, riportando un problema alla caviglia sinistra che con tutta probabilità lo terrà fuori dalla sfida di domenica sera contro il Cagliari, in programma proprio al Sant'Elia, stadio dove tra l'altro si è tenuto il match degli Azzurrini contro i pari età albanesi. Una tegola che non ci voleva, visto che proprio l'attaccante nato a Como aveva risolto la gara contro la Roma con un gol all'ultimo minuto su assist del Pipita.



QUEL PRESTITO DI ANDRE' SILVA... - Un'intesa che si va perfezionando e che poteva lasciar presagire persino un impegno contemporaneo dei due: invece così Gattuso perde l'unica alternativa o carta dalla panchina in attacco, a parte l'adattato Borini, il cui ruolo è prevalentemente quello di esterno o di seconda punta, e non di centravanti vero e proprio. Higuain rimane dunque l'unico interprete del ruolo, in procinto di giocare cinque partite quindici giorni: troppo presto per dire di aver sbagliato a non tenere Andrè Silva? Ai posteri l'ardua sentenza..



