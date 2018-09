La mancata trasferta di Empoli è alle spalle, non l'infortunio che ha costretto a saltarla. E ora è corsa contro il tempo per non perdere anche per Reggio Emilia: Gonzalo Higuain non ha ancora superato del tutto l'infortunio al flessore della coscia sinistra, un edema sviluppatosi su una vecchia cicatrice muscolare e che per ammissione di Gattuso in conferenza non è ancora stato completamente riassorbito. Indicazione confermata anche dall'allenamento di oggi a Milanello, che ha visto il Pipita lontano dai compagni, lavoro personalizzato per provare ad accorciare i tempi di recupero.



STRINGE I DENTI - Prudenza massima come si addice al caso, per evitare ricadute che possano rendere il problema più grande di quanto non sia, ma allo stesso tempo il Milan spera che Higuain riesca a stringere i denti e prendere parte alla sfida con il Sassuolo: la partita con l'Empoli ha evidenziato l'importanza dell'argentino nella manovra, fluida e creativa fino ai 20 metri per poi diventare sterile ed inefficace (eccezion fatta per le grandi parate di Terracciano su Suso). Fare nuovamente a meno del numero nove sarebbe complicato, ancor di più se si considera che anche Patrick Cutrone non è al meglio dopo aver accusato un nuovo fastidio alla caviglia nel corso della partita al Castellani: resta solo Fabio Borini, al momento serio candidato per una maglia da titolare al centro dell'attacco al Mapei Stadium. Nulla è però ancora deciso: tutto rimandato a domani per capire se l'edema sarà completamente riassorbito e di conseguenza Higuain pienamente recuperato per il Sassuolo. I prossimi impegni ravvicinati (con l'Europa League in arrivo) chiamano prudenza, ma la classifica piange e il Milan di Gattuso ha bisogno di rialzarsi subito: il Pipita prova a stringere i denti, è corsa contro il tempo.



@Albri_Fede90