Gonzalo Higuain tornerà alla Juventus? L'indiscrezione uscita qualche giorno fa, che ha trovato spazio su tutti i giornali, ha suscitato grande scalpore, soprattutto visto il nervosismo del Pipita, ma lo stesso argentino ha voluto mandare un messaggio a tutti. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Non cerco il riscatto ma so che devo dare di più. Voglio dimostrare al Milan che non ha sbagliato a puntare su di me e aiutare la società a raggiungere tutti gli obiettivi. Contro la Juventus ho sbagliato, non è stata certo una bella immagine. Ma non sono né arrabbiato, né nervoso. Gioco da 13 anni in Europa e dimostrerò che quell'errore con la Juve mi ha fatto migliorare ancora.