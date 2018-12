Così Gonzaloha parlato a DAZN dopo la vittoria contro la Spal: "E’ stato un gol importante, erano 3 punti fondamentali, ne abbiamo sprecati tanti prima e ora siamo a un punto dall’obiettivo che è la Champions. Ora andiamo a riposare con le famiglie. Purtroppo è normale che la gente si aspetti sempre qualcosa in più, sono venuto qui perché mi ha convinto il progetto, spero di continuare così. Il mister Gattuso è sempre stato onesto con me e mi ha sempre appoggiato. La prossima è la Supercoppa, lo so, è una partita importante, speriamo di vincere il primo titolo della stagione”.