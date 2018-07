Secondo Sky Sport, lo scambio tra Bonucci e Caldara sarebbe già definito da giorni, ma la trattativa non può chiudersi per la volontà della Juventus di inserire anche Higuain, diventato un problema sportivo e salariale dopo l'arrivo di Ronaldo allo Stadium. L'attaccante argentino arriverà domani in Italia con il fratello agente, ed il suo ritorno nel nostro paese è un passaggio fondamentale per la trattativa rossonera perché il Milan cercherà di convincere il ragazzo fin da subito. Cruciale dunque l'incontro tra Higuain e Leonardo in programma nei prossimi giorni.