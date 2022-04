Il Milan si prepara a cambiare nuovamente proprietà. La trattativa tra Elliott e Investcorp, della quale vi diamo conto sin da venerdì, procede con obiettivo closing entro la fine della stagione. Siamo dunque alla fine dell'era Elliott dopo quasi quattro anni (Yonghong Li aveva ceduto il 10 luglio 2018), nei quali si è perfezionato un percorso di crescita sostenibile e risanamento dei conti, senza regalare quei colpi di mercato ad effetto che fanno sognare i tifosi. Eppure, non sono mancati acquisti onerosi nell'ultimo quadriennio.



DAI BRASILIANI A TOMORI - Dai brasiliani a Leao agli ultimi affari in ordine di tempo, Maignan e il riscatto di Tomori, con Elliott il Milan ha comunque portato a San Siro diversi giocatori in doppia cifra di valutazione, al netto del rendimento avuto poi in maglia rossonera. Escludendo quegli affari definiti dalla precedente gestione e acquistati sotto il fondo americano per dilazione dei riscatti (Kessie e Kalinic per fare due esempi), ripercorriamo nella nostra gallery i dieci giocatori più costosi dell'era Elliott.