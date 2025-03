Milan, Ibrahimovic depotenziato: riflette sul suo ruolo

Getty e Calciomercato.com

Ilsoffre ma vince contro ilrilanciando le proprie ambizioni per un posto nell'Europa che conta. Non è passata di certo inosservatail Senior Advisor di Red Bird è rimasto a casa perché alle prese con un. Lo svedese era già stato assente nel corso della scorsa settimana e non ha fatto in tempo a recuperare per la sfida contro i ragazzi di Cesc. Una settimana diper tornare in forma eLe due settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali sarannoper capire quello che sarà il nuovo assetto societario del Milan: Giorgioha in programma contatti con Fabio, Iglie Tonyper la poltrona del nuovo direttore sportivo. Dopo il primo casting londineseche vuole avereCon buona pace di Zlatan Ibrahimnovic cheL'ex campione di Malmoe ha recepito il messaggio dei giorni scorsi: tutto passa intorno alla figura del CEO che ora si interessa maggiormente anche del lato sportivo.

Un aspetto importante quest'ultimo e tutt'altro che scontato considerando le delusioni sportive ed economiche patite in questa stagione.Ovvero delproprio di Gerry Cardinale.I dubbi, allo stato attuale, non sono solo nostri.