Rivoluzioni, ma con grande attenzione a costi e ingaggi. Ilcambierà volto in estate, tanti giocatori lasceranno Milanello e altri arriveranno per completare la rosa che, salvo sorprese, sarà allenata da Ralf. Una rifondazione giovane, di prospettiva, che però non dovrà coinvolgere ancheSì perchè sebbene attorno a lui si siano sempre scatenati numerosi rumors e interessamenti per eventuali acquisti () il primo motivo per cui va blindato risiede proprio nelle ristrettezze economiche che porteranno a un mercato estivo estremamente differente dal passato.La seconda motivazione è collegata alla prima, perché se per Romagnoli non arriveranno offerte folli, i. Infine, considerando l'addio di molti degli attuali senatori, Romagnoli rappresenteràper compattare il nuovo gruppo.Ilsi è quindi convinto della necessità di rinnovare il suo contratto e blindarlo. Da parte del giocatore, che da tempo chiede colloqui per trattare il prolungamento,, per provare a trovare un'intesa che accontenti tutte le parti. Non è detto che la firma nero su bianco arrivi in tempi brevi, anzi, date le difficoltà di bilancioLa volontà delle parti è però quella di venirsi incontro e rinnovare, per un Romagnoli sempre centrale nel Milan di oggi e di domani.