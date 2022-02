Ormai è il classico segreto di Pulcinella e il Carnevale in arrivi non c’entra., che hanno rifiutato le proposte di rinnovo del contratto per andare a guadagnare di più altrove. Peccato, perché il centrocampista ivoriano, nel pieno della maturità a 25 anni, alla sua quinta stagione con la maglia rossonera, sembrava una colonna non soltanto per il presente ma anche per il futuro. Peccato doppio, ricordando le sue promesse d’amore e fedeltà al club, espresse l’estate scorsa in una intervista a “La Gazzetta dello Sport” durante le Olimpiadi e mai smentita.perché adesso la sua evidente intenzione di andarsene ha fatto indispettire chi si è sentito comprensibilmente tradito.Premesso che chi paga, specialmente con i tempi che corrono, ha il diritto di fischiare a patto di non passare agli insulti e alle offese, l’atteggiamento dei tifosi rossoneri non ci convince. Ripensando a mente fredda a quanto è successo domenica, e a maggior motivo a quanto potrebbe succedere nelle prossime gare a San Siro,perché in caso contrario non si avrebbe alcun vantaggio a giocare in casa, con tutto il pubblico a favore appunto.Lo stesso Kessie potrebbe chiedere di non giocare altre gare a San Siro. Oppure Pioli, rendendosi conto dell’ambiente ostile, potrebbe rinunciare a schierarlo. In entrambi i casi, il Milan avrebbe un giocatore in meno con un evidente danno tecnico, a maggior ragione se mancassero altri centrocampisti per infortuni o squalifiche.. E’ vero che il primo a non averne nei confronti del Milan è proprio Kessie che preferisce attaccarsi al denaro invece che alla maglia e alla società cui deve il proprio rilancio, ma non bisognerebbe dimenticare che il centrocampista ha sempre dato tutto e grazie alla sua doppietta nell’ultima gara del campionato scorso ha consentito al Milan di tornare in Champions League dopo sette anni. Un conto è continuare ad applaudirlo per questo, un altro è fischiarlo, invece di scegliere una via di mezzo con un semplice silenzio.. Trattandolo come gli altri, e magari incoraggiandolo ancora di più per fargli sentire l’affetto dei tifosi, potrebbe invece essere un modo per farlo riflettere. Con una certezza che vale per tutti, per i giocatori e in fondo anche per i tifosi. Sino all’ultimo giorno, come sta dimostrando Insigne nel Napoli di cui è il capitano e una bandiera molto più legata ai tifosi di Kessie, bisogna essere professionisti visto che si riceve regolarmente lo stipendio. Ma anche i tifosi fino all’ultimo giorno devono sostenere i propri giocatori, visto che continuano a indossare la stessa maglia e salvo prova contraria cercano di dare il meglio.Se segnerà un gol sarà a favore del Milan e non contro. E in quel caso avrebbe ancora senso fischiarlo?